Клюєв прогнозує, що Угоду парафують упродовж місяця-півтора

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ прогнозує, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде парафована впродовж місяця-півтора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи визначена дата парафування угоди, А.КЛЮЄВ сказав: «Це відбудеться протягом місяця-півтора».

За його словами, угоду з української сторони парафуватиме заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

Сьогодні, 19 грудня, на саміті Україна-ЄС було заявлено про завершення переговорів щодо укладення Угоди між Україною і ЄС про асоціацію.