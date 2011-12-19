Янукович обіцяє не залишити поза увагою критику європейців

16:06, 19 грудня 2011
Політика
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І наголошує на незалежності судів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що заяви та коментарі європейців щодо деяких проблем з демократією не залишаться поза увагою в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції сьогодні.

Він підкреслив, що в Україні поділяють стурбованість щодо деяких проблем, про що висловлюються європейці, однак все має вирішуватись з дотриманням верховенства права і збереженням незалежної судової гілки влади.

Він підтвердив відданість європейським демократичним принципам в Україні.

 

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