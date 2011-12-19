Іващенку до суду знову викликали «швидку»

Колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію ІВАЩЕНКУ вдруге за останні два судових засідання викликали бригаду медиків «швидкої допомоги» до будівлі Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні це сталося перед початком судового засідання – через надання медиками допомоги В.ІВАЩЕНКУ суд, який мав розпочатися о 15.30, розпочався із затримкою майже на годину.

Виступаючи на засіданні, адвокат В.ІВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО повідомив, що його підзахисному «знову викликали «швидку», йому знову робили знеболювальний укол. Він не дуже добре себе почуває, але погодився брати участь у засіданні, хоча так не може постійно продовжуватися».

Враховуючи викладене, адвокат попросив суд винести окрему ухвалу, якою зобов’язати Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області надати В.ІВАЩЕНКУ рекомендоване лікарями лікування поза межами слідчого ізолятору в спеціальному медичному закладі.

Заслухавши клопотання адвоката, суд прийняв рішення розглянути його наприкінці сьогоднішнього судового засідання.

Водночас як стало відомо журналістам із поінформованих джерел, лікарі «швидкої» робили колишньому високопосадовцю Міноборони не лише знеболювальний укол, але й кардіограму.

Також від джерел стало відомо, що В.ІВАЩЕНКО був доставлений сьогодні до Печерського районного суду зранку разом із екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і весь час до початку судового засідання перебував у будівлі суду в спеціальному боксі для заарештованих.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА погіршився, однак суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.