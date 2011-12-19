Круглий стіл «Чи cтане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?»

У четвер, 22 грудня, о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Як змінилося життя людей з появою Інтернету?

Який вплив інформаційних технологій на політичні і суспільні процеси?

Яке значення Інтернет-ЗМІ в Україні та в світі?

Чи можлива цензура в Інтернет?

Соціальні мережі: потенційна загроза чи нові можливості?

Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?

Учасники круглого столу:

1. Шеф-редактор LB.ua Соня КОШКІНА;

2. Директор з програм розвитку людського потенціалу Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО;

3. Заступник головного редактора інформаційного агентства УНІАН Володимир ІЛЬЧЕНКО;

4. Генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр МАРТИНЕНКО;

5. Головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).