Круглий стіл «Чи cтане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?»
У четвер, 22 грудня, о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Як змінилося життя людей з появою Інтернету?
Який вплив інформаційних технологій на політичні і суспільні процеси?
Яке значення Інтернет-ЗМІ в Україні та в світі?
Чи можлива цензура в Інтернет?
Соціальні мережі: потенційна загроза чи нові можливості?
Чи стане Інтернет основним каналом комунікації майбутнього?
Учасники круглого столу:
1. Шеф-редактор LB.ua Соня КОШКІНА;
2. Директор з програм розвитку людського потенціалу Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО;
3. Заступник головного редактора інформаційного агентства УНІАН Володимир ІЛЬЧЕНКО;
4. Генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр МАРТИНЕНКО;
5. Головний редактор тижневика «Коментарі:» Вадим ДЕНИСЕНКО.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).