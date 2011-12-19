Адміністрація Президента розробила пресові картки з голограмою

Адміністрація Президента розробила зразок прес-карт для представників медіа, які братимуть участь у заходах, організованих АП. Про це повідомила прес-секретар президента Дарка Чепак під час чергового засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання в Україні законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

На її думку, це значно «полегшить життя і журналістам, і прес-службі». За словами Дарки Чепак, для запобігання підробці таких карток вони будуть захищені голограмою.

Також пані Чепак повідомила, що 21 грудня відбудеться прес-конференція Віктора Януковича. Вона нагадала, що чекає пропозицій від журналістів і ЗМІ щодо поліпшення формату проведення прес-конференцій та формування пулу.

Керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Денис Іванеско проінформував членів міжвідомчої робочої групи про розгляд Петиції журналістів до Президента, переданої до Адміністрації Президента України 23 листопада 2011 року, з вимогами розслідувати факти порушення прав журналістів, перешкоджання їх професійній діяльності та злочинів, скоєних проти представників ЗМІ під час виконання службових обов`язків. «Ми передали цю петицію до Генпрокуратури», - сказав він. Він висловив сподівання, що до наступного засідання міжвідомчої групи ГПУ підготує звіт щодо фактів порушення прав журналістів, про які йдеться в петиції.

До складу Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання в Україні законодавства про свободу слова та захист прав журналістів включили генерального директора УНІАНу Олега Наливайка.

У засіданні міжвідомчої робочої групи взяли участь представники Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури, Кабміну, Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо, громадських організацій «Телекритика», Інститут масової інформації міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», журналісти.

«Телекритика»