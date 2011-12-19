Попов підготував святкування для дітей-сиріт, інвалідів та малозабезпечених

На апаратній наради Київської міської державної адміністрації, присвяченої новорічним святам, озвучили перелік свят, де буде вільний вхід для дітей-сиріт, дітей з обмеженими можливостями та дітей із малозабезпечених або багатодітних родин.

Зокрема, Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва запрошує на мюзикли «Пригоди Буратіно», «12 місяців», балети «Білосніжка та семеро гномів», «Лускунчик», комічну оперу-казку «Чарівна музика».

У Київському національному академічному театрі оперети відбудуться вистави для дітей: «Чіполліно», «Лампа Аладіна», «Пригоди бременських музикантів», «Білосніжка і семеро гномів».

У Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава за твором Г.Х.Андерсена «Ах, мій милий Августин» та «Том Сойєр» Марка Твена.

У Молодому театрі відбудеться музична казка «Примхливе кохання Дроздоборода», казка-мюзикл «Сім бажань Зербіно», морська легенда «Русалонька».

У Муніципальному театрі «Київ» маленьким киянам показуватимуть казковий мюзикл «Терем-теремок» за твором С.Маршака.

У Київському академічному театрі ляльок і Київському академічному муніципальному театрі ляльок маленькі глядачі подивляться свої улюблені вистави «Снігова королева», «Снігурчин концерт», «Морозко», феєричну казку «Новорічна подорож», «Різдвяна колиска» за біблійним сюжетом та інші.

Після апаратної наради Олександр Попов разом із заступниками вийшов на святковий ярмарок і купив подарунки для дітей з багатодітної родини, яку він зібрався привітати зі Святом Миколая. В результаті діти отримали солодощі та іграшки, а батькам Олександр Попов видав повідомлення про отримання квартири.

Усього на день Святого Миколая КМДА подарувала 20 квартир: 10 - багатодітним сім`ям та 10 - дітям-сиротам.

Олександр Попов підкреслив, що київська міська влада повинна допомагати дітям-сиротам і багатодітними сім`ями постійно, а не тільки під час тематичних свят.