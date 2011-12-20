Хмельницький мер пустив протестувальників до туалетів міськради

Хмельницький мер Сергій МЕЛЬНИК пропонує підприємцям з намету, який розміщений біля облдержадміністрації, цілодобово користуватися туалетами міської ради.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Нормальні люди повинні ходити у туалети. Вони діють, як у облдержадміністрації, так і у міській раді. У нічний час підприємці також можуть користуватися нашими вбиральнями: натискаючи кнопку виклику охоронця міськради, котрий їх пропустить у приміщення. Я тут не бачу жодних проблем”, - наголосив він.

Мер зауважив, що до нього звернулася група людей, котрі висловили не задоволення наметом підприємців. Водночас С.МЕЛЬНИК зазначив: якщо є потреба у встановленні біотуалетів на вулиці, він пообіцяв, що комунальні служби міста розглянуть можливість їхнього облаштування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому близько десяти підприємців з намету, який розміщений біля облдержадміністрації, провели акцію “Біотуалети для міського голови”.

Підприємці придбали вісім дитячих горщиків і ланцюгами прикріпили біля входу до міської ради.

“Ми, мешканці наметового містечка та учасники безстрокової акції “Вимоги народу виконати” майже тиждень не мали змоги справити природну нужду, бо мер Сергій МЕЛЬНИК забрав з майдану два біотуалети, що стояли тут лише два дні. Зі свого боку, підприємці “дякують” міському голові та дарують символічні горщики”, - сказала член обласної громадської організації “Громадянський рух “Вперед!” Галина КУЛИК.

Після акції підприємців з намету представник міськради болгаркою розрізав ланцюги з горщиками, а комунальні служби ліквідували подаровані горщики.