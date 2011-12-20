Офіс Партії регіонів тричі зазнав обстрілу

Правоохоронці затримали зловмисника, який кілька разів обстрілював офіс Партії регіонів у райцентрі Рокитне на Рівненщині.Як передає кореспондент УНІАН, про це газеті «Рівне вечірнє» повідомив заступник начальника райвідділу внутрішніх справ Геннадій ЮРЧУК.

За його словами, зловмисником виявився юрисконсульт місцевого комерційного підприємства «Олімп», житель Рокитного, 1958 року народження.

Міліціонер розповів, що співробітники МВС вирішили зробити засідку на зловмисника, який обстрілював офіс райорганізації «регіоналів» із пневматичної зброї тричі – 12 жовтні, 21 листопада і 6 грудня 2011 року.

16 грудня вночі чоловік хотів учетверте обстріляти офіс Партії регіонів, однак міліціонери, які кілька днів сиділи у засідці, затримали його «на гарячому».

Затриманий повідомив, що стріляв по офісу Партії регіонів із солідарності з екс-прем’р-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, яка зараз перебуває в Лук’янівському СІЗО у Києві.

Підозрюваний у хуліганських діях чоловік також розповів, що два останні обстріли були проявом його протесту проти умов, в яких Ю.ТИМОШЕНКО утримували в СІЗО.

За словами правоохоронців, підозрюваний – позапартійний.

У райвідділі міліції порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Нині підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За стрілянину його можуть оштрафувати, а максимальне покарання, яке передбачає інкримінована йому стаття, – обмеження волі на строк до трьох років.