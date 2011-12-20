Королевська каже, що влада будує потьомкінські села

Парафування Угоди про асоціацію України з ЄС не відбулося внаслідок проведення владою політики подвійних стандартів та відсутності в країні економічних і політичних свобод. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Як наголосила депутат, «Україна вже могла б приєднатися до європейської сім`ї. Чому ж цього не сталося? Тому що ми живемо вже 20 років у державі подвійних стандартів. З одного боку, декларується повний набір реформ, а з іншого – проводяться контрреформи. За маршрутом ми йдемо в Європу, а за рейтингами корупції – обганяємо Папуа-Нову Гвінею. Влада будує «потьомкінські села» реформ на шляху до Європи».

На її думку, під час саміту Україна-ЄС 19 грудня європейські лідери та українська влада лише підписали спільну заяву – «домашнє завдання Україні», а саме: прихильність верховенству права з незалежною судовою владою; важливість вільних ЗМІ та свободи зібрань; перевагу подальшої реалізації конституційної, виборчої і судової реформ на прозорій основі та із залученням опозиції.

«Європейські лідери дали владі чітко зрозуміти – припиніть політичні репресії та звільніть Юлію ТИМОШЕНКО. Ними чітко заявлено: свобода ЗМІ, протестів та мітингів. Чітко сказано: демократичні вибори, в яких зможуть брати участь Ю.ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО. Іншими словами, Україні задано домашнє завдання», – підкреслила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА акцентувала увагу на тому, що Угода про асоціацію - це півтори тисячі сторінок з новими стандартами життя для українців, що містять два основних напрями: економічні та політичні свободи. «І ми маємо сьогодні визначитися як громадяни Україні: чи беремо ми на себе відповідальність та примушуємо владу проводити реформи? Чи беремо участь у виборчому процесі та примушуємо владу до демократичних виборів, а не до декларації загальних цінностей», – заявила політик.

Також вона нагадала, що, перебуваючи на посаді прем`єра, лідер української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО пропонувала системний проект побудови «Європи в Україні» – своєрідну дорожню карту євроінтеграції України. «Що це означає? Це означає, що сьогодні ключ до Європи перебуває в Лук`янівському СІЗО. Звільнення Ю.ТИМОШЕНКО – перший крок до європейських стандартів», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.