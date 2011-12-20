Попов обіцяє не лишити без роботи київські підприємства

До реалізації Стратегії розвитку Києва, проектів модернізації міської інфраструктури першочергово залучатимуть промислові потужності київських підприємств. Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час робочої поїздки до ТОВ «Промбудіндустрія».

«Київ поставив перед собою надзвичайно амбітні завдання з розвитку міської інфраструктури. Для їх реалізації будуть залучені державні та інвестиційні кошти, провідні світові компанії. Однак головну надію ми покладаємо на промисловий потенціал столичних підприємств», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

За словами голови КМДА, київська промисловість довела здатність виконувати найскладніші та найвідповідальніші завдання. Олександр Попов нагадав, що великі залізобетонні конструкції, які виробляє «Промбудіндустрія», використані під час капітального ремонту колектору від насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського самопливного колектора, який введено в дію минулого тижня. Також майже всі залізобетонні елементи для інженерних мереж, які прокладаються під землею в місті, були виготовлені на заводі «Промбудіндустрія». Окрім того, підприємство повністю забезпечувало своєю продукцією будівництво аеропорту Бориспіль, системи водопостачання і водовідведення стадіонів у Львові, Донецьку та Харкові.

Також Олександр Попов зазначив, що це підприємство є багаторічним партнером міста.

«Цього року ми замінили 11000 метрів підземних комунікацій. І більша частина труб, які ми використали, були виготовлені на заводі «Промбудіндустрія». Наступного року у планах міста – збільшити обсяги заміни труб, тому підприємство має бути готовим для збільшення виробництва», – сказав Олександр Попов.

Окрім того, у ході робочої наради обговорювались питання розвитку підприємства, бо місто має на меті будувати тунелі.

«Ми говорили і про розвиток наших відносин. Адже ми плануємо будівництво підземних тунелів у місті, а дане підприємство може стати нашим партнером у реалізації таких проектів», – підкреслив Олександр Попов.

Також він додав, що, розміщуючи замовлення на заводі «Промбудіндустрія», міська влада одночасно забезпечує роботою киян, що є пріоритетом для київської влади.