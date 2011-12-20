Янукович завтра дасть підсумкову прес-конференцію

Завтра, 21 грудня, об 11.00 відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», вул. Хрещатик, 2).

Як повідомляє прес-служба глави держави, представники ЗМІ запрошуються до «Українського дому з 9.00 до 10.45.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України до 18.00 20 грудня за телефонами: 255-63-18, 255-78-44.

Також до прес-служби можна надсилати листи про акредитацію електронною поштою на адресу olena_trusova@apu.gov.ua або факсом за номером 255-65-01. У листі, оформленому на бланку засобу масової інформації, необхідно вказати прізвище та ім’я представника засобу масової інформації, його посаду та контактний телефон.

Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України. Сигнал трансляції буде поширено НТКУ мережею «Укртелеком».

Відеоматеріали будуть поширені перегоном від АПУ, а також розміщені на ftp-сервері.