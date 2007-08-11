Симоненко: трагіфарс з ”переслідуванням БЮТ” задуманий, щоб розпустити ЦВК

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що скандал навколо відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати виборчий список БЮТ є політичною технологією, направленою на зрив виборів і введення надзвичайного стану.

Як повідомляє прес-служба КПУ, про це П.СИМОНЕНКО сказав сьогодні під час виступу на мітингу в Черкасах.

“Те, що відбувається навколо відмови ЦВК зареєструвати список кандидатів від БЮТ, - це не просто брудна піар-акція, як може декому вдаватися на перший погляд. Це запрограмована політична технологія зриву виборів і підготовки до введення в Україні надзвичайного стану”, - заявив лідер комуністів.

За його словами, “цей сценарій розроблявся давно, про нього комуністи попереджали, але, на жаль, наші колеги по коаліції національної єдності - регіонали і соціалісти - не прислухалися і підписали, по суті, капітулятивну домовленість з Президентом та бютівськими реваншистами”.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що на відміну від лідерів Майдану, “які разом з Президентом не визнають Конституцію і закони, нехтують правами і свободами громадян, керуються виключно власними амбіціями і жагою до влади, представники коаліції в ЦВК не підуть на змову з совістю і не будуть порушувати закони України”.

“Помаранчеві це знають і розуміють. Саме тому документи, які подав БЮТ до ЦВК, були завідомо оформленні з порушеннями і не могли бути зареєстровані”, - заявив П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ наголосив, що “весь трагіфарс навколо нереєстрації та нібито політичними переслідуванням БЮТ має тільки одну мету – розпуск ЦВК, скасування дострокових виборів та введення надзвичайного стану”. “Недарма, - додав він, - ТИМОШЕНКО вже звернулася з такою вимогою до Президента. Потім планується оголошення референдуму, фальсифікація його результатів, зміна форми правління і встановлення націоналістичної диктатури на чолі з гетьманом”.

При цьому П.СИМОНЕНКО заявив, що “комуністи докладуть всіх зусиль, аби дострокові вибори відбулися - з БЮТ чи без БЮТ - і щоб перемога була на боці прогресивних сил”.

На його думку, “в новому парламенті ми знайдемо підтримку і через прийняття нашої редакції Конституції ліквідуємо посаду Президента, захистимо людей і країну від розбрату”.