Посольство США в Україні переїжджає

Посольство США в Україні переїжджатиме 17-20 січня у нову будівлю, через що візові, паспортні та інші послуги для громадян у цей час будуть обмежені.

Про це УНІАН повідомили у посольстві.

Останній повноцінний день візових та інших консульських послуг у нинішньому будинку консульського відділу по вул. Миколи Пимоненка 6 – вівторок, 17 січня.

Через переїзд консульський відділ не надаватиме своїх звичайних послуг 18 і 19 січня і розпочне надавати лише деякі в обмеженому обсязі 20 січня. Крім того, 16 січня, на який припадає федеральний святковий день на честь Мартіна Лютера Кінга, посольство не працюватиме.

Відкритись у новому приміщенні для надання послуг у повному обсязі посольство обіцяє у понеділок, 23 січня.

Щоб обслужити тих, кому послуги потрібні до переїзду, виділені додаткові прийомні години у період з 10 по 17 січня. Тих, кому потрібні реєстрація народження, паспортні, нотаріальні та інші послуги для американських громадян, просять зарезеруватись за інтернет-адресою: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=KEV&appcode=1

Із запитаннями можна звертатися до підрозділу послуг для американських громадян: електронна адреса, чинна як до, так і після переїзду: kyivacs@state.gov

Доступ до відділів посольства, що працюють за адресами: вул. Юрія Коцюбинського, 10 і вул. Глибочицька, 4, також буде обмежений у період з 17 по 20 січня.