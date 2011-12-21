Янукович: у нас є «старий чемодан»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що уряд та парламент продовжуватимуть наводити порядок з розподілом бюджетних коштів на соціальні потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд і в цілому виконавча влада свою справу зробили, але є й прорахунки, які влада виправлятиме і ніколи не буде повторювати.

Зокрема, Президент пообіцяв, що влада не буде допускати несправедливого ставлення до людей. «Як кажуть різати по живому, і не випадково, коли люди виходять з різними протестними акціями, це не випадково, до цього їх змушують ті прорахунки, які є на різних рівнях», - сказав він.

Він впевнений, що не можна експериментувати над людьми, але необхідно розуміти, що у «нас є - це популістські закони, які були прийняті в різні часи, і які не можуть бути виконані.

Він назвав неприпустимим, коли до справжніх чорнобильців приєднуються аферисти і шахраї, а потім до них ще приєднуються сумнівні політики, які виросли на авантюрах.

«Не можна гратись на біді, не можна… Ми повинні вирішувати ті проблемні питання, і відверто казати про не підйомні соціальні зобов’язання держави, які сьогодні ще залишаються», - сказав Президент .

Він зауважив, що сьогодні дуже важливо відновити справедливий розподіл пільг між громадянами.