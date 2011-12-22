10 тисяч киян у центрі міста сидять без тепла

У Києві через аварію без теплопостачання залишилися понад 10 тисяч громадян.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 21 грудня, о 15 год. 57 хв. у Печерському районі Києва, по вул. Анрі Барбюса, 22, стався порив магістральної тепломережі (діаметр труби 700 мм) та призупинено теплопостачання до 34 житлових будинків (по вул. Щорса, А.Барбюса, Л.Українки, Вел.Васильківська, мешкає близько 10 тис. абонентів).

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 4 аварійні бригади „Розподільчо-теплових мереж” публічного акціонерного товариства „Київенерго”.

Станом на 6 год. 40 хв. 22 грудня аварійно-відновлювальні роботи зі зварювання магістральної труби завершено, розпочато випробування системи під тиском.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС у м. Києві.