Адвокат Мельниченка оскаржив рішення суду щодо Кучми

Адвокат екс-майора Управління держохрони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО оскаржив в Апеляційному суді міста Києва постанову Печерського районного суду Києва щодо скасування рішення Генеральної прокуратури про відкриття кримінальної справи проти екс-президента України Леоніда КУЧМИ за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України (у редакції 1960 року).

У своїй апеляційній скарзі, текст якої є розпорядженні УНІАН, адвокат зауважує, що суддя Печерського райсуду Києва Галина СУПРУН винесла рішення про скасування постанови Генпрокуратури з грубим порушенням норм кримінального і кримінально-процесуального права, а також з грубим порушенням встановлених конституційних принципів та засад судочинства.

М.НЕДІЛЬКО вважає, що суддя ухвалила рішення на підставі висновків, що не відповідають фактичним обставинам справи. Рішення було завідомо неправосудним, внаслідок чого підлягає скасуванню Апеляційним судом Києва.

Адвокат наголошує, що приводом для порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ стали заяви громадян України М.МЕЛЬНИЧЕНКА, Олександра МОРОЗА та інших осіб, а також безпосереднє виявлення прокурором у діях Л.КУЧМИ ознак інкримінованого йому злочину, що, відповідно до ч. 1 ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу України, є достатнім приводом для порушення кримінальної справи.

М.НЕДІЛЬКО вказує, що перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН під час здійснення прокурорського нагляду за досудовим слідством по кримінальній справі, порушеній за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, виявив й інші письмові та усні заяви про злочин.

Окрім того, як вбачається із змісту постанови, приводами для порушення відносно Л.КУЧМИ кримінальної справи стали і свідчення обвинувачених Олексія ПУКАЧА та інших безпосередніх учасників вбивства Г.Гонгадзе, а також додатковим приводом стали вилучені у М.МЕЛЬНИЧЕНКА під протокол копії та оригінали звукозаписів розмов у кабінеті Президента Л.КУЧМИ щодо Г.Гонгадзе та Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО, з яких вбачаються дані щодо вчинення стосовно О.ПОДОЛЬСЬКОГО і Г.Гонгадзе злочинів Л.КУЧМОЮ, міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком та іншими особами, зазначає адвокат.

Він вважає помилковим висновок суду, що вищезазначені заяви не були заявами про злочин.

Описуючи й інші невідповідності рішення суду до норм законодавства, які, на думку адвоката М.МЕЛЬНИЧЕНКА, містяться у рішенні Печерського райсуду, М.НЕДІЛЬКО просить Апеляційний суд скасувати постанову суду по справі №4-5856/11 від 14 грудня 2011 року, якою було скасовано постанову Р.КУЗЬМІНА про порушення 21 березня 2011 року кримінальної справи проти Л.КУЧМИ, а матеріали справи направити на новий розгляд у суд першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства Г.Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу у Печерський райсуд Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.