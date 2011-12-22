Прес-секретар Януковича не зрозуміла «домислів і інтерпретацій» журналістів

Прес-секретар президента Дарія Чепак здивована інтерпретацією слів Віктора Януковича, сказаних на адресу журналіста Мустафи Найема на прес-конференції у середу.

Про це вона написала у відкритому листі до Наейма, який є у розпорядженні "Української правди". "Причиною цього листа стала хвиля інтерпретацій довкола слів президента України Віктора Януковича під час підсумкової прес-конференції 21 грудня. Мене здивувала хвиля домислів у простих і зрозумілих цитатах", - заявила Чепак.

Вона зазначила, що під час прес-конференції Янукович, відповідаючи на запитання Мустафи Найема, сказав "про свій напружений графік роботи".

"Президент зазначив, що йому не вистачає часу для відпочинку. Він також сказав, що знає Вас особисто і специфіку Вашої роботи. Саме тому він висловив Вам свою людську позицію", - звернулася Чепак до журналіста.

Вона також процитувала слова Януковича щодо роботи журналістів та їхньої безпеки.

"Надзвичайно ціную Ваш журналістський талант. Я поважаю Ваш внесок у роботу над відкритістю державних структур для преси та громадськості", - написала Чепак.

Вона також додала, що у форматі прес-конференції Янукович "задовольнив усі прохання журналістів та представників журналістських громадських та професійних організацій, про які йшлося під час наших зустрічей перед прес-конференцією".

"У той день було забезпечено максимально комфортний для журналістів формат роботи. У залі були встановлені стаціонарні мікрофони, до яких журналісти підходили ставити запитання в порядку черги, яку визначили самі", - зазначила прес-секретар.

"У стосунках зі ЗМІ для президента дуже важливим є встановлення та збереження атмосфери довіри та взаємоповаги. Сподіваюся на продовження співпраці у цьому напрямку", - додала вона.

Як відомо, 21 грудня, під час підсумкової прес-конференції президента Найєм запитав Януковича, чому життя президента, на відміну від інших громадян, покращується: він орендує дорогий вертоліт, розбудовує "Межигір`я" за участю компаній, які контролює його син.

У відповідь Янукович сказав, що має дуже мало часу для насолоди усім цим: "Учора, наприклад, я близько 3-ї години ночі приїхав додому, і сьогодні встав о 6-й ранку. Позавчора було дещо раніше…".

"Тому про яке солодке життя Ви говорите, я не знаю, і обговорюєте тему моєї родини. Я Вам хочу сказати, що я Вам не заздрю", - сказав президент і розсміявся услід за присутніми.

"Ми з Вами один одного добре знаємо й розуміємо... Інше додумаєте самі", - додав президент після паузи.