Нардеп: влада зводить всю діяльність підприємців до сплати штрафів

Під маскою уніфікації українського та європейського законодавства Кабмін готує підприємцям «новорічний сюрприз» у вигляді штрафів до 17 тисяч гривень. Про це заявила журналістам народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат повідомила, що її увагу до Закону України «Про захист персональних даних» привернули масові скарги підприємців. У своїх зверненнях вони розповіли про кричущий хаос, що розгорнувся сьогодні навколо його виконання. Починаючи з того, що мінімальні роз`яснення про порядок проведення реєстрації з`явилися наприкінці осені (реєстрація ведеться вже рік) і завершуючи тим, що документи приймаються похапцем, без фіксації факту їхнього прийому.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, реєстрація баз персональних даних перетворилася на банальний збір макулатури по-азаровськи. «Ми живемо в країні, де перемогла макулатура. Спочатку під маскою уніфікації українського та європейського законодавства приймаються недопрацьовані закони, що коштують не більше паперу, на якому вони написані. Згодом тонни паперової звітності змушені заповнювати підприємці. А якщо не заповнять – їм загрожує штраф до 17 тисяч гривень», – зазначила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила про намір зареєструвати у Верховній Раді законопроект, що виправить недоліки влади. «Я вважаю за необхідне продовжити термін реєстрації баз персональних даних мінімум на рік – до 31 грудня 2012 року. Відповідно, на цей же період має бути введений мораторій на штрафи», – підкреслила політик.

Окрім цього, депутат запропонує в законопроекті значне зменшення штрафів у майбутньому: сьогодні вони «захмарні» та абсолютно не відповідають тяжкості правопорушення. «Тільки вдумайтеся, максимальний штраф за незареєстровану базу даних становить 17 тисяч гривень, а за керування транспортним засобом у нетверезому стані – 3400 гривень», – заявила голова парламентського комітету.

«Вже відомо, що влада навмисно зводить всю діяльність підприємців до сплати штрафів. Це українське ноу-хау з наповнення бюджету, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Дивлячись на це так і хочеться сказати уряду – підіть, не заважайте людям працювати!».

«Необхідно також провести роз`яснювальну роботу за допомогою профільних ЗМІ та безкоштовні семінари для підприємців. Цю роботу мають проводити чиновники, а не комерційні структури, які сьогодні збирають з кожного слухача до 1000 грн. Роз`яснення дозволять підприємцям сформувати бази персональних даних своїх співробітників, клієнтів та контрагентів у відповідності до усіх вимог закону», – впевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 1 червня 2010 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про захист персональних даних». Указом Президента України від 9 грудня 2010 року була створена Державна служба України з питань захисту персональних даних. 25 травня 2011 року Кабмін прийняв постанову №616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення».