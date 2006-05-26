Порошенко стане спікером, Стретович - Генпрокурором, Івченко повернеться?
"Наша Україна" розглядає можливість висунення на посаду спікера Петра Порошенка, а на віце-спікера Бориса Тарасюка.
Про це пише газета "Україна молода", редактором якої є радник і близький соратник Ющенка Михайло Дорошенко.
"Україна молода" пише, що до них потрапила таблиця посад, яка обговорюється в середині "Нашої України".
На голову ВР у даному документі немає інших кандидатур, окрім Петра Порошенка. У графі "перший заступник" — прочерки.
Заступником спікера пропонуються або дніпропетровець Сергій Бичков iз НСНУ, або голова Народного руху Борис Тарасюк.
В іншому варіанті Тарасюка пропонується залишити на чолі МЗС, з`єднавши цю посаду ще й із посадою віце-прем`єр-міністра, пише видання.
На Мінфін пропонується рухівець Володимир Лановий, секретарем Радбезу - Анатолій Кінах.
На керівництво "Нафтогазом" знову може бути запропонований Олексій Івченко, на посаду генпрокурора - лідер Християнсько-демократичного союзу Володимир Стретович.
"Цікаво, що повернення у верхи виконавчої влади Юрія Єханурова у планах "Нашої України" не значиться. Мабуть, через те, що сам він не надто бажає працювати під орудою своєї попередниці Тимошенко", - пише "Україна молода".
Також "Наша Україна" може запропонувати в керівництво комітету із питань аграрної політики та земельних відносин — Полянчича, Одайника, Шкляра, комітету із боротьби з організованою злочинністю та корупцією — Віктора Короля, комітету із питань будівництва і зв`язку — Омельченка, Кучеренка, Поляченка, Круця, Куйбіду або Довгого.
На керівництво в ніших комітетах можуть претендувати:
бюджетний — Порошенко, Віктор Шкрібляк.
комітет із питань держбудівництва та місцевого самоврядування — Борис Безпалий, Юрій Ключковський, Анатолій Матвієнко.
комітет з питань екологічної політики - екс-глава Запорізької ОДА Юрій Артеменко.
комітет із питань економічної політики - Ляпіна, Гуменюк, Єхануров, Лановий.
комітет з питань ПЕК - Горошкевич, Івченко, Віктор Тополов або Микола Мартиненко.
комітет із питань промполітики - Ляпіна, Козаченко, Гуменюк.
комітет у закордонних справах — Сергій Бичков або Борис Тарасюк.
Комітет із питань євроінтеграції — Поживанов, Яковина, серед потенційних членів — співачка Руслана Лижичко.
Фінансами і банківською діяльністю у ВР можуть керувати Катеринчук, Шпиг, Довгий і навіть Фіалковський.
Комітет із питань національної безпеки й оборони від "Нашої України" можуть очолити Лев Гнатенко або Анатолій Кінах, заступник — екс-член ЦВК Князевич.