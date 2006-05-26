Порошенко стане спікером, Стретович - Генпрокурором, Івченко повернеться?

"Наша Україна" розглядає можливість висунення на посаду спікера Петра Порошенка, а на віце-спікера Бориса Тарасюка.

Про це пише газета "Україна молода", редактором якої є радник і близький соратник Ющенка Михайло Дорошенко.

"Україна молода" пише, що до них потрапила таблиця посад, яка обговорюється в середині "Нашої України".

На голову ВР у даному документі немає інших кандидатур, окрім Петра Порошенка. У графі "перший заступник" — прочерки.

Заступником спікера пропонуються або дніпропетровець Сергій Бичков iз НСНУ, або голова Народного руху Борис Тарасюк.

В іншому варіанті Тарасюка пропонується залишити на чолі МЗС, з`єднавши цю посаду ще й із посадою віце-прем`єр-міністра, пише видання.

На Мінфін пропонується рухівець Володимир Лановий, секретарем Радбезу - Анатолій Кінах.

На керівництво "Нафтогазом" знову може бути запропонований Олексій Івченко, на посаду генпрокурора - лідер Християнсько-демократичного союзу Володимир Стретович.

"Цікаво, що повернення у верхи виконавчої влади Юрія Єханурова у планах "Нашої України" не значиться. Мабуть, через те, що сам він не надто бажає працювати під орудою своєї попередниці Тимошенко", - пише "Україна молода".

Також "Наша Україна" може запропонувати в керівництво комітету із питань аграрної політики та земельних відносин — Полянчича, Одайника, Шкляра, комітету із боротьби з організованою злочинністю та корупцією — Віктора Короля, комітету із питань будівництва і зв`язку — Омельченка, Кучеренка, Поляченка, Круця, Куйбіду або Довгого.

На керівництво в ніших комітетах можуть претендувати:

бюджетний — Порошенко, Віктор Шкрібляк.

комітет із питань держбудівництва та місцевого самоврядування — Борис Безпалий, Юрій Ключковський, Анатолій Матвієнко.

комітет з питань екологічної політики - екс-глава Запорізької ОДА Юрій Артеменко.

комітет із питань економічної політики - Ляпіна, Гуменюк, Єхануров, Лановий.

комітет з питань ПЕК - Горошкевич, Івченко, Віктор Тополов або Микола Мартиненко.

комітет із питань промполітики - Ляпіна, Козаченко, Гуменюк.

комітет у закордонних справах — Сергій Бичков або Борис Тарасюк.

Комітет із питань євроінтеграції — Поживанов, Яковина, серед потенційних членів — співачка Руслана Лижичко.

Фінансами і банківською діяльністю у ВР можуть керувати Катеринчук, Шпиг, Довгий і навіть Фіалковський.

Комітет із питань національної безпеки й оборони від "Нашої України" можуть очолити Лев Гнатенко або Анатолій Кінах, заступник — екс-член ЦВК Князевич.

Українська правда