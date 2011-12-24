У Києві затримали учасників флеш-мобу на підтримку російської опозиції

П’ятьох громадян затримали в суботу на Хрещатику під час проведення флеш-мобу на підтримку російської опозиції.

Про це повідомляє "Українська правда".

Під час того, як карусель почала рухатися, громадяни дістали плакати з написами: "Мимо ЦентрИзбирКома я без флага не хожу, то им бюллетень просуну, то им рейтинг покажу"; "Я против фальсификаций", "Мишки крутят карусели, чтобы жулики не сели".

Коли карусель зупинилася, на місце підбігли працівники спецпідрозділу "Беркут", які затримали всіх, хто тримав у руках плакати.

Як повідомляє телефоном одна із затриманих Тетяна Окопна, даний флеш-моб організований представниками Чорного Комітету і КУПРу.

"Цей флеш-моб ми проводили в підтримку російських громадян, які сьогодні на площі Сахарова у Москві проводять акцію проти фальсифікацій виборів", - говорить Окопна.

Як повідомляє Окопна, зараз активістів тримають у Шевченківському райвідділі міліції, який знаходиться на Прорізній.

"Нам інкримінують 185 статтю – порушення порядку проведення мирних зборів", - повідомляє Окопна.

Як відомо, у суботу в Москві проходив масовий мітинг громадян проти фальсифікацій результатів виборів.