Королевська: завдання опозиції – отримати 300 голосів у парламенті

Опозиція має докласти максимальних зусиль для того, щоб українські громадяни поділяли політиків на «чорне та біле», і не вважали опозицію «сірою масою». Про це в ефірі «5 каналу» заявила лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина) Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми маємо максимально зробити так, щоб люди сьогодні поділяли політиків на «чорне та біле». А «сірому» там не було б місця. Оскільки чинна влада ставиться до людей, як до ворогів або рабів, люди мають розуміти, хто в політиці для них ворог, а хто – друг. Тому завдання опозиції – заслужити довіру людей», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона переконана: «Завдання опозиції на парламентських виборах 2012 року – перемогти. І взяти не тільки 226 голосів для створення більшості, а й 300 – для того, щоб реально змінити ситуацію в країні. Я знаю, що 2012 рік для нас – рік жорсткої боротьби за свободу Юлії ТИМОШЕНКО та за свободу всієї України».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, опозиція має продемонструвати свою єдність, показати людям, що здатна взяти сьогодні на себе відповідальність. У цьому контексті вже підготовлено план справедливих реформ, який найближчим часом буде презентовано у парламенті та суспільству. «У нас є єдиний план дій, єдина програма дій – «Справедлива Україна». І наше завдання - реалізувати її на виборах 2012 року, – заявила лідер УСДП. – Наша позиція така: зло керуватиме доти, доки хороші люди нічого не роблять. Так ось, треба брати на себе відповідальність. І ми будемо діяти».

Також народний депутат зазначила, що з боку партій Блоку Юлії Тимошенко – УСДП, «Батьківщини» та ПРП – буде повне порозуміння, підтримка, взаємодія. «Ми налаштовані на діалог, на об'єднання зусиль усіх партій блоку у боротьбі за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, в боротьбі за Україну на виборах 2012 року. Я бачу майбутнє за партією, я бачу майбутнє за командою, яка прийшла сьогодні зі мною і яка в подальшому буде посилюватися», – зазначила лідер УСДП.

Нагадаємо, Н.КОРОЛЕВСЬКУ було обрано головою УСДП на з’їзді партії 23 грудня 2011 року.