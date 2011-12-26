Політолог: з БЮТ вийдуть найбільш вірні прихильники Тимошенко

Вихід народного депутата Романа Забзалюка з парламентської фракції "БЮТ- "Батьківщина" може стати першою ластівкою, у подальшому з політичної сили можуть почати виходити ті, хто перебував там тільки за умов, що лідером є Юлія Тимошенко. Таку думку висловив політтехнолог Віталій Бала.



"Можуть виходити ті, хто пов'язував себе з Тимошенко і перебував там тільки на умовах, що вона лідер. Таким чином, вони будуть висловлювати своє ставлення до тих, хто сьогодні намагається керувати політичною силою та до ситуації, що склалася в середині сили", - цитує Gazeta.ua.



Експерт вважає, що усобиці та вихід великої кількості депутатів з фракції, можуть початися тільки у випадку, якщо Тимошенко не зможе втрутитися у ситуацію або ж її втручання буде недостатнім.



На думку політолога, ті лідери, що сьогодні, за умов перебування Тимошенко за гратами, керують партією та блоком, не мають підтримки у більшості членів політичної сили.



Бала не виключає, що в подальшому таких незадоволених ситуацією можуть і виключати із фракції.



