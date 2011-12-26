Янукович привітав українців з першого дубля

Віктор Янукович записав своє звернення в п`ятницю, після повернення з Туреччини. Причому зробив це президент, якщо вірити джерелам на Банковій, з першого дубля, пише "Сегодня" і нагадує, що минулого року для цього знадобилося шість спроб.

Ті, хто планує зустріти Новий 2012 рік перед телевізором, у кадрі побачать будівлю Адміністрації президента, біля якої стоятимуть гвардійці та вбрана ялинка. Торік звернення робили без бутафорії. Через те, що погода тоді видалася теплою, штучного снігу теж вирішили не додавати.

Киян президент уже привітав 19 грудня, коли відкривав головну ялинку країни на Майдані. Янукович побажав українцям, щоб «свято запам`яталося усім приємними несподіванками».