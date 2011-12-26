Тимошенко написала «Лист диктатору»

Колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не віддавати українську газотранспортну систему.

Про це йдеться у її “Листі диктатору”, переданому агентству УНІАН прес-службою партії “Батьківщина”.

Як пише Ю.ТИМОШЕНКО, ГТС - “це наш останній стратегічний ресурс”. “Вас і приймають сьогодні у “Горках” тільки тому, що ця система досі належить Україні. Після її втрати у Вас не залишиться жодного аргументу ні на свою користь, ні на користь країни. Ви віддали Севастополь за дешевий газ, і де він? Зараз хочете здати ГТС... А що наступного року здавати будете, Вікторе Федоровичу? - “Хонку” свою?”.

Колишній прем’єр-міністр навела В.ЯНУКОВИЧУ приклад Білорусі та Молдови. “Як тільки вони здали свої магістралі, відразу втратили будь-яку привабливість. Дружба закінчилася вмить, разом з дешевим газом”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також закликала припинити “родинність і кумівство в політиці”. “Це погано закінчується. Запитайте про це хоча б у свого товариша – Вашого попередника. То тільки у казках батько ділить майно між синами. Тому – хату, тому – корову, тому – коника-горбоконика. Але Ви ж Президент цілої держави, а не газда”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Зрозуміло, що Ви брали шлюб ще в радянські часи, коли в ЗАГСі висіло гасло “Міцна сім’я – міцна держава”. Але Ви надто буквально дотримуєтеся цього принципу. І сім’я у Вас уже настільки міцна, що від держави скоро нічого не залишиться. Люди б ще, може, зрозуміли, аби Ви синові подарували найкращу у світі бор-машину, відповідно до фаху. Але ж не Нацбанк з МВС та податковою”.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, “коли силовими структурами і фінансами держави беруться керувати стоматологи, то зуби болять у всієї країни”.

Вона закликала В.ЯНУКОВИЧА “не намагатися створювати династії”. “Україна цього не сприйме. Український КІМ Чен Ин буде нещасною та незахищеною людиною”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона закликала В.ЯНУКОВИЧА: “Не привласнюйте так брутально, нахабно і відкрито державне майно. Марна праця. Рано чи пізно все доведеться повернути, пригадайте хоча б “Криворіжсталь”. Держава – це не Ваша персональна комора”.

За її словами, влада закінчується, “і можна бути Президентом у вигнанні, але не можна бути власником “Укртелекому” в екзилі”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що “найглибший промах” В.ЯНУКОВИЧА – “згортання процесу об’єднання з Європою”. “Не парафувавши 19 грудня угоду, Ви відкинули країну назад на десятки років. Праця тисяч розумних та порядних людей через Вас полетіла на смітник”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, у В.ЯНУКОВИЧА “ніколи не вийде грати на протиріччях між Європою та Росією, як Ви сподівалися. Бо і там, і там Вас добре знають і адекватно оцінюють”. “Не з Вашими природніми здібностями”, - додала екс-прем’єр.

За її словами, “кожен Ваш крок, кожна Ваша дія у зворотньому від Європи напрямку ослаблює і Вас як Президента, і Україну як державу”. “Зовсім не таємниця, що для декого слабкий та безпорадний Президент України – кращий партнер. І поки що, на жаль, Ви цьому статусу відповідаєте бездоганно. Хоча я й не розумію, навіщо це Вам”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.