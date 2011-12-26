Експерт каже, що є три варіанти розвитку подій в Україні

Парламентські вибори 2012 року проходитимуть під гаслом: «назад у майбутнє».

На цьому наголошували експерти консалтингової агенції „Concept GRoup” сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: „Від електоральних пропозицій 2011 року – до політичної дійсності 2012-2015”.

Зокрема, виконавчий директор консалтингової агенції „Concept GRoup” Юлія КОМАРОВА підкреслила, що за формою вибори-2012 повернуть Україну в 1998 рік. Вона нагадала, що виборча кампанія знову відбуватиметься за змішаною, мажоритарно-пропорційною, системою.

За її словами, така система дає кожному політичному гравцеві додаткові бонуси, фактично подвоюючи шанси кандидатів бути обраними. «Водночас відповідні додаткові бонуси не створюють додаткових гарантій для кандидатів у народні депутати, оскільки будь-хто з них може отримати одночасно непрохідний округ і непрохідне місце у списку – навіть у найбільш „прохідній” політичній силі. Проте можливості з ведення індивідуальної політичної гри і шанси для індивідуального електорального маневру все ж зростають у всіх претендентів на мандат народного депутата», - сказала Ю.КОМАРОВА.

За змістом, підкреслила експерт, нові виборчі правила повертають Україну у 2002 рік.

«Політичний контекст і досвід виборів-2002 стане основним чинником з формування „смислової матриці” виборів-2012. По-перше, вибори наступного року, як і 10 років тому, відбудуться напередодні президентських перегонів – за 2,5 роки до виборів Президента. Через це майбутня кампанія не тільки стане „репетицією” виборів глави держави, а й сформує розстановку політичних сил та „правила гри” у політичній системі протягом міжвиборчого періоду 2012-2015 років», - наголосила експерт.

Ю.КОМАРОВА зазначила, що парламентські вибори 2012 року цікаві та значущі насамперед у зв’язку з тим, що сформують політичний простір на 2,5 роки і змоделюють умовний „плацдарм майбутнього” на політичну п’ятирічку після 2015 року. Повертаючись у 2012 році „назад у майбутнє” процедурно, політичні гравці у ході виборчої кампанії і за її підсумками матимуть змогу змоделювати реальне майбутнє для країни у середньостроковому періоді.

Креативний директор агенції Олексій КРАСНОПЬОРОВ зазначив, що умовна диспозиція сил на вибори 2015 року чіткіше вималюється після 28 жовтня 2012 року.

Однак є три можливих варіанти розвитку подій. Перший варіант – перемога і закріплення позицій нинішньої влади. Для цього представникам влади потрібно перемогти у 150-170 мажоритарних округах та отримати у загальнодержавному багатомандатному окрузі від 80 до 100 мандатів, що рівнозначно здобуттю електорального результату в 32-37%.

За такого сценарію нинішня влада отримає стабільний і слухняний парламент, який чітко слідуватиме у фарватері президентсько-виконавчої вертикалі. Що, за словами О.КРАСНОПЬОРОВА, означатиме «зміцнення позицій президенціалізму і „колективного” ЯНУКОВИЧА, повне зачищення публічно-політичного поля від реальних опонентів влади, що відкриває „індивідуальному” ЯНУКОВИЧУ прямий шлях до перемоги на виборах 2015 року зі збереженням статусу головного і чи не єдиного реально впливового гравця у політичному просторі України».

Другий варіант – поразка і руйнування позицій нинішньої влади. Експерт зауважив, що обидва варіанти майбутніх реалій пов’язані саме із позиціями влади, адже у опозиції на сьогодні немає ані власної стратегії, ані тактики, ані умовного бачення політичного майбутнього „по-своєму”.

Варіант об’єднання парламенту під контролем опозиції є вірогідним за умови наявності серед опозиціонерів у наступному скликанні Верховної Ради загальновизнаного політичного лідера, які на сьогодні виключені з виборчого процесу через ув’язнення.

О.КРАСНОПЬОРОВ вважає, що найвірогіднішим варіантом політичного майбутнього в цілому і парламентського розкладу зокрема видається створення дискретного, „розколотого” парламенту із ситуативними об’єднаннями і ситуативними голосуваннями. Для політичного простору в цілому це означатиме формування окремих рівнозначних груп впливу у Верховній Раді, жодна з яких не матиме визначального впливу на політичну ситуацію. «Зазначений варіант суттєво послабить вплив і роль президентсько-виконавчого центру влади і „колективного” ЯНУКОВИЧА, що, у свою чергу, створить проблеми для влади з підтримкою єдиного кандидата на виборах-2015», - зазначив експерт. За його словами, у зв’язку із такою політико-владною розбалансованістю, публічна поява основних кандидатів у Президенти, які стануть центрами політичного тяжіння у 2015 році, відкладатиметься аж до останнього моменту перед офіційним стартом президентських перегонів-2015. Так само і публічна поява нових реальних претендентів на пост глави держави публічно очікується не раніше, як за рік або навіть за півроку до дня голосування на наступних президентських виборах, сказав О.КРАСНОПЬОРОВ.