Дніпропетровський губернатор пропонує подивитися на Грузію

Дніпропетровська область достатньо швидко і упевнено стає інвестиційними воротами України. Про це пише голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ у своїй статті «Ми говоримо «майбутнє», маючи на увазі якісні зміни». Статтю опубліковано у «Дзеркалі тижня. Україна».

За словами О.ВІЛКУЛА, «Дніпропетровська область достатньо швидко і упевнено стає інвестиційними воротами України. На Дніпропетровщину припадає найбільший в Україні обсяг прямих іноземних інвестицій, що становить понад вісім мільярдів доларів США. З них більш як мільярд - за 2010 і 2011 роки. Шістнадцять країн здійснюють прямі мільйонні інвестиції в область. Серед них – Велика Британія, США, Німеччина, Австрія, Росія, Ізраїль. Цей показник і став основним аргументом для Асоціації європейських регіонів у ході ухвалення рішення про членство Дніпропетровської області в АЄР”.

Такий підхід напряму узгоджується із внутрішньою державною політикою, вважає губернатор. «Реформи на Дніпропетровщині - це і є реалізація програми Президента. Регіон повинен наповнювати скарбницю, давати величезні вкладення до держбюджету. Уявіть собі, що з часом на карті України з`явиться три-п`ять таких «інвестиційних воріт». Диверсифікація інвестиційних потоків, пряма ділова комунікація українських регіонів зі світом - застава стійкості держави, її економічної мобільності. У період світової кризи саме така схема видається мені найбільш життєздатною», - пише О.ВІЛКУЛ.

Як зазначає губернатор у своїй статті, «деякі скептики вважають, що реформи з часом забуксують, зупиняться. Я з цим категорично не згоден. Давайте подивимося на Грузію. Влада реформувала країну грамотно, успішно, в рекордні терміни. Незважаючи на те, що стартувати їм доводилося в дуже складній економічній ситуації. Тепер весь світ знає Грузію як зразок модернізації. Цей досвід ми дуже уважно вивчаємо».

Основне завдання керівництва області, як вважає губернатор, - створювати умови для якісних змін. «Завдання номер один - створення сучасної інфраструктури. У грудні було введено в експлуатацію першу чергу окружної дороги Дніпропетровська завдовжки 18 км. Сучасну дорогу європейського рівня збудовано менш ніж за рік у чистому полі з «нуля». Її вартість - 810 млн. грн. Наступного року ми плануємо реалізувати другу чергу дороги. І до 2014 року проект буде повністю реалізований. Це майже 70 км нового дорожнього полотна європейської якості. У результаті за межі Дніпропетровська буде виведений щодобовий транзитний потік транспорту в 30 тис. одиниць. Це істотно поліпшить екологічну ситуацію в місті, а також збереже міські дороги від руйнування і пошкодження великовантажним транзитним транспортом», - зазначає О.ВІЛКУЛ.

Губернатор також відзначає поліпшення бізнес-клімату в регіоні: «До Дніпропетровської області зараз приходять світові лідери бізнес-консалтингу і аудиту. Недавно свій офіс у Дніпропетровську відкрила найбільша світова аудиторська компанія… Чому саме в нашому місті? Тому що тут з`являється колективний замовник на їхні послуги. Замовник цей - бізнес. За останній рік різко зросло число бізнесменів, що звертаються до консультантів щодо виведення зарплат своїх співробітників у «білі» і загального супроводу своїх бізнесів».