Експерт назвав політичні відкриття року

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО називає політичними відкриттями 2011 року Наталію КОРОЛЕВСЬКУ, Віталія КЛИЧКА, Анатолія ГРИЦЕНКА та Арсенія ЯЦЕНЮКА. Про це політолог заявив у рамках експертного опитування, проведеного УНІАН.

За його словами, загалом серед партійних лідерів на сьогодні не варто чекати на абсолютно нових облич, тому що нові люди у політиці люди мають стати відомими та завоювати певний статус, а вже згодом – стати лідерами. На думку політолога, новими обличчями можна вважати тих лідерів, які з’явилися в політиці після 2005 року. До таких він відніс А.ЯЦЕНЮКА, В.КЛИЧКА, А.ГРИЦЕНКА та Н.КОРОЛЕВСЬКУ.

На думку В.ФЕСЕНКА, «Н.КОРОЛЕВСЬКА в певному сенсі стала відкриттям цього року і вона може скористатися попитом на «нових». Вона може відтягнути на себе і на свою партію частину електорату».

Політолог вважає, що основна заслуга Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ в тому, що останній рік вона доволі плідно працювала спільно з підприємцями країни. За його словами, сьогодні мало хто з опозиціонерів взагалі співпрацює з окремими соціальними групами, а підприємці є однією з найбільш активних, але уразливих груп. Він також відзначив, що Н.КОРОЛЕВСЬКА була достатньо активною на тлі інколи безпорадної опозиції.

Коментуючи нещодавнє обрання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ на посаду голови УСДП, В.ФЕСЕНКО відзначив перспективу цієї партії. Він відзначив, що для того, аби УСДП посіла гідне місце в українському політикумі, партії необхідно використати правильну стратегію і скористатися попитом на «нове».