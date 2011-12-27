Експерти не виключають соціальної революції в Україні, але...

Експерти не виключають, що Україна стоїть на порозі соціальної революції.

Такі думки експерти висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Обличчя протесту та репресій у 2011 році».

Зокрема, виникнення соціальної революції спрогнозував керівник Всеукраїнської ініціативи “За мирний протест” Володимир ЧЕМЕРИС. На уточнююче запитання журналістів, наскільки Україна далеко від порогу революції, В.ЧЕМЕРИС відповів: “Це знає тільки Нострадамус”.

У свою чергу, голова правління Центру дослідження суспільства Інна СОВСУН наголосила, що підставою для виникнення революції є не тільки тиск влади на громадян, але й багато інших передумов, зокрема, організаційна інфраструктура суспільства, мережа організацій. Водночас вона зауважила, що “все це формується поволі”.

За словами І.СОВСУН, щоб відбувся масований протест, масована демонстрація, перш за все, необхідна суспільна інфраструктура. Вона зазначила, що така інфраструктура формується. «Збільшуються, укрупнюються, об’єднуються організації в коаліції – це, власне, ознака розвитку інституційного громадянського суспільства», - наголосила І.СОВСУН.

Говорячи про прогнози на 2012 рік, експерт зазначила, що під час виборчої парламентської кампанії відбудеться певний сплеск протестів. За її словами, є підстави вважати, що і надалі відбуватимуться соціальні акції протесту, спричинені підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, веденням в дію пенсійної реформи.

Також І.СОВСУН прогнозує, що наступного року збільшиться кількість політичних акцій. При цьому експерт зазначила, що “найзагрозливішим є те, наскільки вільними будуть різні учасники цих протестів у висловленні своїх думок, оскільки останні тенденції показують, що влада схильна забороняти ті акції, які їй не подобаються”. “Ця тенденція є загрозлива. Особливо в контексті наступних виборів”, - підкреслила І.СОВСУН. За її словами, зараз “влада фактично напрацьовує механізм протистояння вуличним протестам ”.

В.ЧЕМЕРИС наголосив, що цього року спостерігалося збільшення кількості соціальних протестів, зокрема, так званих “робітничих протестів”. “Думаю, що із запровадженням так званої земельної реформи ці протести можуть дійти навіть і до села”, - сказав він.

В.ЧЕМЕРИС також переконаний, що у 2012 році кількість акцій протесту збільшиться. За його словами, вже давно постає питання щодо ухвалення законопроекту, який би врегулював реалізацію громадянами права на свободу мирних зібрань. Він нагадав, що правозахисники розробили свій проект ще 2005 року, він доопрацьований і отримав позитивний «відгук Венеціанської комісії». При цьому В.ЧЕМЕРИС висловив сумнів, що парламент “дуже швидко” підтримає цей законопроект.