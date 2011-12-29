Губернатор виконав місію Діда Мороза

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК сьогодні вручив ордери на квартири 37 родинам воїнів-інтернаціоналістів та військовослужбовців запасу, які мешкають у місті Біла Церква.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, А.ПРИСЯЖНЮК передав місцевому тролейбусному депо 6 ключів від нових тролейбусів, які у місті не закуповувалися протягом останніх 20 років.

Виступаючи на зустрічі з громадськістю міста, губернатор зауважив, що 2011 рік був як для влади, так і для народу непростим, «але ми з честю вийшли з тих проблем, які були».

Говорячи про перспективи подальшого розвитку столичного регіону, А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що за час, коли він очолює Київську ОДА, в області вдалося реалізувати понад 20 інвестиційних проектів на загальну суму 820 млн. доларів.

«І цю роботу ми будемо продовжувати далі. І я впевнений, що до 70-річчя області ми підпишемо інвестиційні договори на понад 1 млрд. доларів», - сказав він.

А.ПРИСЯЖНЮК також поінформував громаду Білої Церкви про те, що вчора було затверджено бюджет області. «Я не скажу, що він такий, який хотілось би, я хотів би, щоб він був разів у п’ять більше, але маємо те, що маємо», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас він запевнив, що наступного року в області вдасться збільшити зарплату освітянам, медикам, працівникам бюджетної сфери та підвищити соціальні виплати пільговим категоріям громадян.

Також губернатор із прикрістю зауважив, що останнім часом на Київщині було виявлено приблизно 5 тисяч випадків, коли люди отримували пільги за підробленими документами, що є неприпустимим, оскільки від цього страждають ті, хто справді потребує соціальної допомоги з боку держави.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що 10 червня наступного року у Васильківському районі буде введено в дію хлібокомбінат з обсягом виробництва 200 тонн на добу, за допомогою якого Київська область, яка сьогодні залежить від забезпечення хлібом з боку Києва, буде вживати власні хлібопродукти.