Богатирьова і Колесников представили перший блок передвиборчої програми ПР

Лідери Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА і Борис КОЛЕСНИКОВ представили перший блок передвиборчої програми Партії регіонів.

Як передає прес-служба Партії регіонів, представлення відбулося сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, у повідомленні зазначено, що сьогодні було представлено перший блок передвиборчої програми Партію регіонів під назвою «Стабільність і Добробут!», присвячений розв’язанню проблеми демографічної кризи.

Б. КОЛЕСНИКОВ роз’яснив концепцію та шляхи реалізації передвиборчої програми партії.

За його словами, на відміну від своїх конкурентів, Партія регіонів пропонує суспільству системний підхід.

«Держава зобов’язана не лише дати велику допомогу при народження дитини, але й повинна також забезпечити успішний життєвий старт своїх громадян, а саме: виховати, навчити й забезпечити першим робочим місцем кожну людину», - зазначено у повідомленні.

Натомість, голова депутатської фракції Партії регіонів у Верховної Раді України, координатор парламентської більшості Р.БОГАТИРЬОВА розповіла про ініціативи довгострокової державної підтримки сім’ї, збільшення народжуваності, захисту материнства та дитинства.

За її словами, Партія регіонів зобов`язується збільшити допомогу при народженні. Перший дитина – 11 700 грн., друга – 25 тисяч грн., третя – 50 тисяч.

Потім доплачуватиметься щомісячна допомога на утримання дітей від 100 до 200 грн., гідні стипендії при навчанні й гарантоване перше робоче місце.

«Всі ці соціальні ініціативи вже передбачені урядом Віктора ЯНУКОВИЧА у бюджеті наступного року», - додала вона.

Як повідомив Б. КОЛЕСНИКОВ, на відміну від своїх політичних конкурентів, Партія регіонів «не тільки бере на себе зобов’язання, а й знає, як знайти у бюджеті засоби для їх виконання».

Він також заявив, що джерелами наповнення бюджету реалізації програмних ініціатив Партії регіонів «є податок з прибутку, податок додаткової вартості, податок з доходів фізичних осіб».

«При цьому основу наповнення бюджету становитиме загальне зростання з урахуванням розвитку інвестиційно-інноваційної моделі економіки», - додав Б. КОЛЕСНИКОВ.