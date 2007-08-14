Тимошенко пояснює, чому колонку з адресами не можна ”просто переписати”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Центральна виборча комісія не має жодних підстав відмовити БЮТ у реєстрації для участі у парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Окружного адміністративного суду Києва, який розглядає позов БЮТ до ЦВК.

Ю.ТИМОШЕНКО прибула до суду на початок судових дебатів. Після цього суддя надав їй слово як представникові БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре закликала суд встановити правильність оформлення передвиборчих документів БЮТ. За її словами, якщо БЮТ, відповідно до рекомендацій ЦВК, виправлятиме документи, це поставить під сумнів їхню достовірність і також участь БЮТ у виборах.

Вона також наголосила, що зараз у БЮТ немає жодних підстав проводити новий міжпартійний з’їзд для повторного ухвалення рішення про затвердження виборчого списку.

Після закінчення судових дебатів судді пішли до кімнати для нарад для підготовки рішення у справі.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації кандидатів у народні депутати від блоку Юлії Тимошенко. Як заявляють члени ЦВК від коаліції, проблема полягає в тому, що у виборчому списку БЮТ не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата у народні депутати.

11 серпня Блок Юлії Тимошенко звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії у питанні реєстрації БЮТ для участі у дострокових парламентських виборах.