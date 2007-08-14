Богословську взяли на вибори на противагу Тимошенко...

Колишнього лідера партії “Віче” Інну БОГОСЛОВСЬКУ включили до першої п’ятірки виборчого списку кандидатів у народні депутати від Партії регіонів не як харків’янку, а на противагу лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ, відповідаючи на питання журналістів у Харкові.

Натомість, за його словами, колишнього члена СДПУ(о) Нестора ШУФРИЧА включено до списку Партії регіонів для того, щоб у дебатах він опонував лідеру блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрію ЛУЦЕНКУ. Адже "всім відомо, що Ю.ЛУЦЕНКО нервується, коли бачить Н.ШУФРИЧА", - зауважив політолог.

За його словами, "слабке представництво Харкова у списках Партії регіонів свідчить про те, що керівництво Партії регіонів втомилось від того, що відбувається у Харкові, а після смерті Євгена Кушнарьова керівництво партії не бачить, на кого може покластись, у місті немає рівноцінної йому людини".

Коментуючи в цілому списки кандидатів у народні депутати від Партії регіонів, В.КАРАСЬОВ підкреслив, що "група В.ЯНУКОВИЧА закріпила позиції, Рінат АХМЕТОВ зберіг свою квоту, а витіснені вбік так звані стародонецькі, пов’язані з Миколою АЗАРОВИМ".

Коментуючи характерні тенденції майбутньої передвиборчої кампанії, В.КАРАСЬОВ зазначив, що нині формуються партії дисциплінарного типу.

"На найближчі 5 років сформовано мега-трійку в складі Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ), Партії регіонів і партії "Наша Україна", яка і буде визначати політику в державі", - вважає він.

Говорячи про ймовірні результати парламентських виборів, В.КАРАСЬОВ навів дані деяких соціологічних досліджень, згідно якими ПР набере 27% голосів виборців, БЮТ - 19%, блок "Наша Україна - Народна самооборона" - 15%. На думку політолога, деякі шанси потрапити до ВР має Блок Литвина, але "один В.ЛИТВИН не впорається, потрібні ще яскраві спікери у цьому ж блоці".