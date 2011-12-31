Новий президент Придністров'я відправив у відставку 80 вищих посадовців

Новий президент Придністров'я Євген Шевчук відправив у відставку понад 80 посадовців, включно з усіма членами Кабінету міністрів ПМР.



Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі глави ПМР, зокрема, указом президента у відставку разом із заступниками відправлені: міністр державної безпеки ПМР Володимир Антюфєєв, міністр оборони Станіслав Хажеев, міністр внутрішніх справ Вадим Красносельський, міністр закордонних справ Володимир Ястребчак, міністр фінансів Ірина Молоканова, в.о. міністра економіки Алевтина Слінченко, міністра промисловості Петро Степанов, міністр інформації і телекомунікацій Володимир Бєляєв, міністр охорони здоров'я і соціального захисту Іван Ткаченко, міністр юстиції Сергій Степанов, міністра природних ресурсів та екологічного контролю Сергій Мороз, в.о. голови Державного митного комітету Володимир Смирнов, а також голови інших міністерств і відомств та їх заступники.



Згідно з указом Є. Шевчука, у відставку були відправлені також голови державної адміністрації Тирасполя, Бендер, Рибницького, Слободзейського, Григоріопольського, Кам'янського та Дубосарського районів, а також усі співробітники Адміністрації колишнього президента, його помічники, радники, повноважні представники і т.ін.



Звільнено також голів Державного фонду соціального страхування, Державної служби ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю, Державної служби соціальної політики і трудових ресурсів, Державної служби управління документацією та архівами, Виконавчої дирекції Державного пенсійного фонду, Державної служби охорони праці та промислової безпеки, Центру по контролю за зверненням медико-фармацевтичної продукції, а також головного державного санітарного лікаря.



Раніше новий глава республіки заявив, що планує подати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра ПМР в першій половині січня 2012 р.



Крім того, Є.Шевчук своїм указом переніс місце розташування адміністрації президента ПМР до будівлі Державного митного комітету, який очолював старший син колишнього президента Пріндестровья В.Смирнов. У будинку, де розташовувалася Адміністрація президента разом з Верховною радою буде уряд ПМР.



Слід зазначити, що інститут уряду і посада прем'єр-міністра вперше вводяться з 1 січня 2012 р. відповідно до поправок, внесених раніше до Конституції Придністров'я.



Раніше в Придністров'ї не було прем'єр-міністра. Головою виконавчої влади був президент, який керував кабінетом міністрів. Міністри безпосередньо підпорядковувалися голові Придністров'я. Відповідно до поправок, з 1 січня 2012р. вищим виконавчим органом державної влади Придністров'я буде уряд, до складу якого увійдуть голова уряду, його заступники, міністри, глави державних адміністрацій міст і районів. Голова уряду Придністров'я буде призначатися і звільнятися главою Придністров'я. Прем'єр подаватиме на затвердження президента структуру і склад уряду.