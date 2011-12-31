У Тростянці вся фракція Соцпартії перейшла до Партії регіонів

На позачерговій сесії Тростянецької районної ради її головою обраний представник фракції Партії регіонів Олександр ОЛЕЙНИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, тиждень тому регіонал Олександр ЛІПЧЕНКО, який керував райрадою, за власним бажанням достроково склав повноваження. Депутати вирішили ще до початку нового року обрати нового керівника, і 27 грудня ним став представник фракції ВО «Батьківщина» Едуард ХОЛОДОВ. Але вже на позачерговій сесії 28 грудня, коли райрада мала розглядати бюджет на 2012 рік, він попросив депутатів розглянути заяву про відставку, пробувши на посаді лише один день. До порядку денного було знову внесене питання про вибори голови райради. У результаті 21 депутат проголосував за кандидатуру представника Партії регіонів О.ОЛЕЙНИКА.

Крім того, цього дня також значно зміцнила свої позиції фракція Партії регіонів: до неї перейшов весь склад від фракції СПУ і один депутат від фракції «Рідне місто». Таким чином, регіонали посилили своє представництво в райраді до 21 людини із 34.

О.ОЛЕЙНИК - депутат райради кількох скликань. Йому 51 рік, має вищу педагогічну освіту, останнім часом працював головою Тростянецької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок.