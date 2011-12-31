Рух про Тимошенко, фобії та дні, неприємні Януковичу особисто

Народний рух України висловив незгоду з рішеннями влади щодо етапування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до колонії та скасування Дня Свободи.

Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН прес-службою НРУ.

У заяві відзначається, що впродовж одного дня Україна стала свідком “прояву двох найстрашніших для цієї авторитарної влади комплексів або фобій: ЮТ і народу”.

За словами рухівців, етапування вночі Ю.ТИМОШЕНКО до колонії нагадує методи радянської влади. “Нездатну самостійно пересуватися жінку везуть до місця ув’язнення в кращих сталінських традиціях. При чому це робиться під звуки брехливої інформації від представників режиму про те, що заяви у ЗМІ про наміри вночі «етапувати» Юлію ТИМОШЕНКО не відповідають дійсності”, - йдеться в заяві.

При цьому НРУ наголошує, що рішення Шевченківського райсуду про утримання Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО ігнорується владою. “За цим ганебним актом криється страх режиму перед навіть захованою за гратами Юлією ТИМОШЕНКО і невідворотною реакцією українського суспільства”, – зазначається у заяві.

Що стосується скасування Дня Свободи, то, на переконання рухівців, це відбулося через “неприємні спогади про страх і своє безсилля перед мільйонами своїх громадян під час Помаранчевої революції”.

Встановлення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Дня Соборності і Свободи стало, на переконання НРУ, “механічною підміною понять”.

“Додаток «Свободи» прагне стерти з людської пам’яті події 2004 року, неприємні для ЯНУКОВИЧА особисто. День Свободи і День Соборності - це різні свята, оскільки ґрунтуються на різних історичних подіях і явищах”, – наголошується у заяві.

Відповідні рішення влади у переддень Нового року, зауважують в НРУ, було прийнято, аби “втілити у життя всі свої акти помсти і перегорнути демократичну сторінку української історії”.

“Здобутки Помаранчевої революції, те, за що стояли мільйони українців, хочуть прибрати не тільки з підручників історії, але і вирвати із пам'яті громадян. ЯНУКОВИЧ прагне перетворити українців на безсловесну масу, «котра плаче, але покірно йде на бійню», - підкреслюють у партії.

Народний рух України висловлює переконання, що ніхто не зможе стерти з людської пам’яті цінності свободи, демократій і віри в Україну. “Не влада призначає Дні Свободи – їх призначає народ, як і не влада визначає, хто повинен бути Героєм, а хто піде в небуття. Здійснюючи знущання над лідером української опозиції, знищуючи пам’ятні для мільйонів українців дати, владі тільки здається, що забирають Свободу, насправді вони будують тюремні паркани навколо себе”, – підкреслюється у заяві.