Кравчук радить опозиції змінити лідерів

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що нинішній опозиції варто було б замінити частину лідерів.

Таку думку він висловив в інтерв’ю 5-у каналу в п’ятницю.

«Можливо я їх ображу, але я думаю, що їх варто відсотків 70 замінити іншими вождями», - сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, опозиція «криклива, агресивна, неглибока» і не думає, що також є частиною влади, хоча і опозиційна частина. «Опозиція це також влада. І як влада вона також має думати про народ, про суспільство, їх програми мають відповідати інтересам народу», - сказав екс-президент. На думку Л.КРАВЧУКА, дії опозиції зводяться лише до критики дій влади. «Влада погана, влада ніяка. І це не тільки опозиція з Верховної Ради», - сказав він.

Л.КРАВЧУК впевнений, що така політика опозиції лише шкодить розвитку суспільства та України. «Тому треба змінити філософію опозиції раз, і багато лідерів замінити – два», - сказав він. При цьому Л.КРАВЧУК додав, що те саме стосується і влади, оскільки і її представники в будь-який момент можуть опинитися в опозиції.