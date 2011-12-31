Янукович привітав Обаму з 20-річчям дипломатичних відносин України і США

Президент України Віктор Янукович привітав Президента Сполучених Штатів Америки Барака Обаму з нагоди 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Приємно відзначити, що Ваша країна послідовно підтримує Українську державу у зміцненні демократії, впровадженні економічних та соціальних реформ, посиленні енергетичної безпеки та в інших важливих питаннях національного розвитку», - наголосив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «сьогодні українсько-американські взаємини базуються на принципах і цінностях, відображених у Хартії Україна - США про стратегічне партнерство, яка також визначає двосторонній порядок денний на перспективу».

«Ми цінуємо наш конструктивний політичний діалог та готові до продовження спільної роботи з метою всебічного поглиблення українсько-американської взаємовигідної співпраці та розвитку міждержавних відносин на благо народів двох країн», - зазначив Президент України і побажав Президентові США міцного здоров'я та всіляких успіхів, а дружньому американському народові - миру і процвітання.