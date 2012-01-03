Томенко підозрює, чому у переговорах з Росією зависла пауза

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пов`язує перерву у переговорному процесі з Росією щодо газової угоди з необхідністю виконання владою України вимог російської влади, зокрема, щодо реорганізації та можливої приватизації української газотранспортної системи і НАК "Нафтогаз України".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

"Цілком очевидно, що Росія не йде на підписання угоди, оскільки вона поставила жорстку вимогу: приватизацію української ГТС та реорганізацію НАК "Нафтогаз України" з контрольним пакетом з боку Росії», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас заступник голови ВР повідомив, що на наступний пленарний тиждень Верховна Рада має намір включити до порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу. Даним законопроектом, зокрема, передбачається, що "реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України".

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що парламент свого часу конституційною більшістю прийняв рішення про заборону приватизації або передачі активів газотранспортної системи України. "В діючому законі сказано що "реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація забороняються", - підкреслив він.

Віце-спікер наголосив, що опозиція буде робити все, щоб не допустити прийняття запропонованого законопроекту. "Це питання національних інтересів і державної незалежності України. І якщо законопроект буде прийнятий, то це ще один крок до відмови від частини державного суверенітету України", - заявив М.ТОМЕНКО.