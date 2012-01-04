Литвин: частина опозиції піднімає келихи за те, що позбулися Тимошенко

Деякі опозиційні політики борються не за звільнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а за місця у виборчих списках і місця в опозиції.

Таку думку голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив учора в інтерв`ю "5-му каналу".

“У мене склалося враження, що для тих, хто називає себе опозицією, не потрібно рішення, а потрібен процес. Давайте скажемо відверто, що борються не за ТИМОШЕНКО, значною мірою, за винятком найяскравіших її прихильників, а воюють за місця в списках", - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що «частина опозиціонерів, виступаючи яскраво і голосно за звільнення ТИМОШЕНКО, після того піднімають келихи - і це не великий секрет - за те, що вони позбулися ключового конкурента і що їм відкрилися двері на опозиційне поле».

Водночас В.ЛИТВИН відмовився уточнити, хто з опозиціонерів задоволений тим, що Ю.ТИМОШЕНКО позбавлена волі. «Коли говорять про конкретні речі, як правило, прізвищ не називають», - зауважив він.

За словами голови Верховної Ради, «про це також треба говорити, щоб менше було фарисейства у нашому політичному житті».