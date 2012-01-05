Могильов узяв відпустку і поїхав відсипатися

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов на тиждень залишив півострів

Про це сайту «Крым.Комментарии» повідомило джерело в кримському уряді.

За його словами, Могильов узяв тижневу відпустку і виїхав за межі Криму. «Сказав, що поїхав відпочивати, відсиплятися», - уточнило джерело.

Інформацію про те, що глава уряду пішов у відпустку, офіційно підтвердили в Радміні. «Могильов у відпустці. Чекаємо 11 січня», - повідомили в прес-службі.

На посаду прем'єр міністра автономії екс-глава МВС України був призначений на початку листопада цього року.