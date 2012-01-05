Могильов узяв відпустку і поїхав відсипатися
17:59, 05 січня 2012Політика
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На роботу заступив у листопаді
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов на тиждень залишив півострів
Про це сайту «Крым.Комментарии» повідомило джерело в кримському уряді.
За його словами, Могильов узяв тижневу відпустку і виїхав за межі Криму. «Сказав, що поїхав відпочивати, відсиплятися», - уточнило джерело.
Інформацію про те, що глава уряду пішов у відпустку, офіційно підтвердили в Радміні. «Могильов у відпустці. Чекаємо 11 січня», - повідомили в прес-службі.
На посаду прем'єр міністра автономії екс-глава МВС України був призначений на початку листопада цього року.
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