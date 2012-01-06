Угода про асоціацію між Україною і ЄС майже готова до підписання?
П'ятницький розповів про "певні чинники"
Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом найближчими тижнями технічно буде готова до підписання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.
"Найближчими тижнями угода буде повністю готова для підписання з огляду всіх необхідних технічних моментів», - сказав він.
При цьому В.П’ЯТНИЦЬКИЙ відзначив, що на процес підписання документа впливають «певні чинники», а визначення конкретної дати підписання документа є питанням політичної домовленості.
Як повідомляв УНІАН, МЗС України чекає, що Угоду про асоціацію з ЄС буде парафовано у середині лютого.
19 грудня 2011 року в Києві на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.