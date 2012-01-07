Прес-секретар: влада реалізує сценарій фізичного знищення Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України продовжує дезінформувати суспільство, розповсюджуючи інформацію про нібито надання екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО необхідної медичної допомоги у слідчому ізоляторі Качанiвської виправної колонії № 54 в Харкові.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-секретаря Ю.ТИМОШЕНКО Марини СОРОКИ.

"Шкода, що влада перетворює МОЗ з установи, яка має опікуватися проблемами охорони здоров'я, на структуру, яка нагадує піар-агенцію", - підкреслила М.СОРОКА.

За її словами, навіть у таке велике свято, як Різдво, вони продовжують розповсюджувати неправду.

«Владі не вдалося політично знищити Юлію ТИМОШЕНКО, увесь світ визнав замовність переслідування лідера опозиції, тому зараз вони намагаються реалізувати сценарій із фізичного знищення, позбавляючи Юлію ТИМОШЕНКО кваліфікованої медичної допомоги», - заявила прес-секретар.

М.СОРОКА нагадала, що Ю.ТИМОШЕНКО погодилася на обстеження незалежними лікарями, яких готовий надати уряд Канади, але ніколи не погодиться, щоб за завданням Банкової над нею влаштовували експерименти медики, повністю залежні від режиму.

"Юлія ТИМОШЕНКО не була оглянута лікарями, яким вона довіряє, аналіз крові не був зроблений, тому про яку "необхідну медичну" допомогу можна казати? Навіть студенти медичних вузів не будуть на око ставити діагноз та пропонувати лікування. Дивує, що цим займаються люди з вищою медичною освітою. Але ті, хто ставить політичні діагнози та лікує за рекомендаціями Банкової, давно вже замарали свої білі халати лікарів", - зазначила прес-секретар.

М.СОРОКА зауважила, що знеболювальне, яке отримує Ю.ТИМОШЕНКО, є "медикаментом", але підкреслила, що такі препарати не лікують причину хвороби, а лише на деякий час зменшують біль.

За словами М.СОРОКИ, без лікування захворювання само по собі нікуди не зникає. «І взагалі єзуїтством є пропозиції про лікувальну фізкультуру людині, яка не може самостійно пересуватися», - сказала вона.

«Нагадаю, що в кімнаті для зустрічей, де з Юлією Володимирівною зустрічаються захисник Сергій ВЛАСЕНКО та донька Євгенія, встановлено ліжко, тому що Юлія Володимирівна не може сидіти", - нагадала прес-секретар.

Вона також підкреслила, що замовність справи проти Ю.ТИМОШЕНКО визнав увесь світ, міжнародні та правозахисні організації, і що ця справа в першочерговому порядку розглядатиметься в Європейському суді з прав людини.

"Європейський суд не залежить від режиму ЯНУКОВИЧА і винесе справедливе та законне рішення про те, що екс-прем'єр-міністр безпідставно була засуджена та позбавлена волі", - переконана прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що його підзахисна не отримує необхідного медичного лікування. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО прийняла пропозицію прем’єр-міністра Канади щодо обстеження її стану здоров’я канадськими лікарями.

Сьогодні, 7 січня, ДПСУ повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО наразі надається необхідна медична допомога в межах дільниці слідчого ізолятора виправної установи, де вона утримується.

Також в пенітенціарній службі зазначили, що медичною комісією МОЗ 5 та 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано проведення заняття з лікувальної фізкультури та сеансу лікувального масажу, але від запропонованих реабілітаційних процедур вона відмовилася.