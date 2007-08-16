Луценко: регіонали просто гонять “дурочку”

“Україна – правова держава. Таке вирішальне для країни рішення як скасування депутатської недоторканності потрібно ухвалювати в правовий спосіб”, - переконаний лідер Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона” Юрій Луценко. Про це він сказав у вчорашньому ефірі 5 каналу, коментуючи ініціативу Януковича скасувати депутатську недоторканність на позачерговій сесії ВР, повідомляє прес-служба Блоку "Наша Україна-Народна Самооборона".

“Сьогодні в Україні немає парламенту. Понад 150 народних обранців скали мандати. Тому 300 голосів, необхідних для зміни Конституції, у Верховній Раді фізично немає. Це прекрасно розуміють “антикризовики”, які 378 днів мали більшість в парламенті, але згадали про цю ідею лише за півтора місяця перед виборами”, - зауважив він.

“Ми не підтримуватимемо шоу для чергового обдурення українського народу”, - запевнив лідер Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона”.

“Регіонали” ніколи не будуть скасовувати депутатську недоторканність, бо в такому випадку багатьом з них доведеться постати перед судом”, - переконаний Луценко.

“Зараз вони говорять про це, тому що знають, що немає легітимного парламенту. Вони просто грають на публіку, гонять “дурочку”, - зазначив він.

“Партія регіонів – це партія безвідповідальних флюгерів, які як завгодно будуть міняти свою позицію, щоб тільки втриматися при владі, - вважає лідер Блоку. - І розмови про сесію – це виключно політичне шоу невдах, які марне намагаються обдурити виборця”.