Тимошенко хоче схопити Януковича за руку

Блок Юлії Тимошенко звертається до правоохоронних органів з вимогою перевірити інформацію про передачу державної резиденції „Міжгір’я”, де проживає прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, до НАК „Надра України” та законність такої передачі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Як стало відомо з публікацій українських засобів масової інформації, 27 липня 2007 року Кабінет Міністрів своїм рішенням передав до НАК „Надра України” державну резиденцію „Міжгір’я”, яка в просторіччі відома як дача прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА”, йдеться у повідомленні.

Всього, за даними БЮТ, до „Надр України” передано 136 гектарів землі та 94 об’єкти інфраструктури резиденції, вартість яких становить мільйони доларів.

Як зазначають в БЮТ, “з одного боку це не може не радувати. Адже подібна операція свідчить, що Віктор ЯНУКОВИЧ втратив сподівання на прем’єрство після дострокових виборів і поспішає забрати хоча б резиденцію”.

З іншого, наголошується в повідомленні, “мова йде про дію, що містить чіткі ознаки корупції. Адже саме за такою класичною схемою в Україні відбувається тіньова приватизація державних об’єктів, а простіше кажучи – здійснюється крадіжка державного майна”.

У зв’язку з цим БЮТ звертається до правоохоронних органів з вимогою перевірити інформацію про передачу державної резиденції „Міжгір’я” до НАК „Надра України” та законність такої передачі.

Також БЮТ вимагає від Кабінету Міністрів дати публічні роз’яснення стосовно сумнівних операцій з державним майном.

Окремо Блок Юлії Тимошенко звертає увагу громадськості на те, що “за парканом дачі ЯНУКОВИЧА безслідно зникли руїни Міжгірського монастиря, що становлять історичну та культурну цінність”.