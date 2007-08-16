Єхануров: Янукович нарешті схилив голову перед Ющенком

Начальник передвиборчого штабу блоку «Наша Україна-Народна самооборона» в Дніпропетровській області Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що вчорашня заява прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про необхідність скасування ще до виборів депутатської недоторканності є перемогою Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЄХАНУРОВ висловив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, Президент раніше неодноразово наголошував на необхідності скасування недоторканності народних депутатів. «Вони (Партія регіонів – УНІАН) погодилися, нагнули голови перед Президентом України», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Ю.ЄХАНУРОВ також вважає, що вчорашня заява В.ЯНУКОВИЧА була заздалегідь продуманою. «Для такого рівня політичного діяча будь-яка імпровізація повинна бути ретельно підготовленою та багато разів відрепетируваною», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Ю.ЄХАНУРОВ вважає, що трансформації в стратегії і тактиці Партії регіонів та її лідерів відбулися протягом останнього місяця.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.