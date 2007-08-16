Єхануров відмовився від посади губернатора

Екс-губернатор Дніпропетровської області, нинішній керівник обласного передвиборчого штабу блоку «Наша Україна-Народна самооборона» Юрій ЄХАНУРОВ стверджує, що в липні йому пропонували знову обійняти посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації, однак він відмовився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

Він пояснив причину своєї відмови тим, що вважає нинішню голову ОДА Надію ДЄЄВУ професіоналом, яка перебуває на своєму місці. «Те, що Дніпропетровська область займає провідні позиції після Києва в Україні, є велика заслуга Н.ДЄЄВОЇ та облдержадміністрації», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, після його відмови від посади голови Дніпропетровської ОДА було прийнято рішення замінити Н.ДЄЄВУ на іншу людину.

Далі Ю.ЄХАНУРОВ відмовився коментувати, підкресливши: «Я не хочу далі коментувати це рішення, тим більше його виконання».

Загалом, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, непорозуміння із заміною голови Дніпропетровської облдеражміністрації у липні поточного року є помилкою у системі влади.

«І у системі влади бувають помилки», - наголосив керівник передвиборчого штабу «НУ-НС».

Як повідомлялося, у липні, за даними деяких ЗМІ, Президент мав намір замінити голову Дніпропетровської ОДА. Серед кандидатів на цю посаду називався і Микола ШВЕЦЬ, який вже працював губернатором області в 1999-2003 роках.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР 25 липня на брифінгу спростував інформацію, що він нібито мав намір представити 24 липня нового голову Дніпропетровської облдержадміністрації.

Між тим В.БОНДАР підтвердив, що деякі кадрові зміни в регіонах будуть проведені.