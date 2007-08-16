Гриценко ставить 100%-ий хрест на Семенюк

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає неефективною роботу Валентини СЕМЕНЮК на посаді голови Фонду державного майна України і вимагає її звіту на засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам інформаційних агентств.

«Я вимагаю від Валентини СЕМЕНЮК зробити звіт на засіданні уряду про те, яким чином наповнюється, а якщо говорити прямо, не наповнюється бюджет згідно з законом, яким поставлено завдання для Фонду держмайна», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що вніс таку пропозицію на засіданні уряду, і вона була підтримана прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Міністр наголосив, що “всі заяви і наклепи” В.СЕМЕНЮК на адресу Міноборони він сприймає як “істерику посадової особи, яка розуміє, що за свою бездіяльність впродовж двох з половиною років треба буде відповідати”.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що жодного року Фонд держмайна не виконав плану надходжень до бюджету, а в цьому році ситуація найбільш критична. «Неефективна діяльність В.СЕМЕНЮК на посту керівника Фонду державного майна вже призвела до зриву виконання багатьох програм як у Збройних силах, так і загалом по лінії всіх міністерств», - сказав міністр оборони, додавши, що це розуміють і прем’єр-міністр, і перший віце-прем’єр-міністр – міністр фінансів.

А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що після парламентських виборів В.СЕМЕНЮК за жодних умов не обійматиме цю посаду, оскільки вона показала “свою абсолютну безпорадність, політизованість і неспроможність ефективно працювати на високій державній посаді”.

При цьому міністр підкреслив, що це не залежатиме від того, якою буде коаліція і хто буде прем’єром. «Я впевнений на 100%, що вона цю посаду займати не буде», - додав А.ГРИЦЕНКО, зауваживши, що розуміння цього факту спонукає її звинувачувати будь-кого, аби приховати свою бездіяльність.

Міністр додав, що діяльність ФДМУ постійно супроводжується скандалами щодо продажу ключових об’єктів на умовах, які виписувались під заздалегідь визначеного покупця.

Він підкреслив, що правоохоронні органи повинні з’ясувати, чи є підстави для притягнення її або інших керівників Фонду до кримінальної відповідальності. «Коли об’єкт продається у кілька разів дешевше, ніж декларується, в тому числі головою Фонду держмайна, у мене як члена уряду і як громадянина виникає дуже серйозне питання – куди пішла ця різниця, і чому вона не пішла у державний бюджет на потреби людей», - сказав А.ГРИЦЕНКО.