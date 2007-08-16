Янукович відвідав могилу Кушнарьова

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав у Харкові кладовище, на якому похований його однопартієць Євген Кушнарьов.

Як передає кореспондент УНІАН, відвідини могили Є.Кушнарьова не передбачалися програмою робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Харкова.

Довідка УНІАН. Колишній керівник Секретаріату Президента України і екс-голова Харківської облдержадміністрації, один із лідерів Партії регіонів Є.Кушнарьов 17 січня 2007 р. під час полювання в Ізюмському районі був поранений і після декількох операцій наступного дня помер в Ізюмській районній лікарні.