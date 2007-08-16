Мороз програв черговий суд

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав правомірною постанову ЦВК від 13 серпня поточного року про формування окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні було проголошено колегією суддів Окружного адміністративного суду м. Києва.

Таким чином, суд відмовив у задоволенні позову СПУ, в якому, зокрема, позивач просив суд визнати протиправною зазначену постанову ЦВК, а також визнати відсутність реагування ЦВК на факт подання списків кандидатур для формування ОВК особами, які не уповноважені це робити, тобто лідерами парламентських фракцій БЮТ та НУ, оскільки, на переконання СПУ, на момент початку виборчого процесу вказані фракції в парламенті не існували.

В постанові суду також вказано, що сторони-учасниці процесу можуть оскаржити її в дводенний термін з моменту проголошення у Вищому адміністративному суд України.

Наразі суд оголосив резолютивну частину постанови, повний її текст сторонам буде наданий сьогодні о 17.30.

Представники СПУ в суді не погодились з рішення суду і будуть оскаржувати його.