Регіонали хочуть загнати нардепів у гуртожиток

Партія регіонів пропонує побудувати в Києві для народних депутатів України гуртожиток сімейного типу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, в цьому гуртожитку передбачається 450 місць. При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що ця будівля має бути розташована в Лівобережній частині Києва, у тому районі, де до метро треба добиратися трьома тролейбусами.

В разі, якщо народний депутат припиняє свої повноваження, або закінчується термін його депутатства, він має передати житло своїм наступникам.

Продовжуючи тему забезпечення депутатів, Б.КОЛЕСНІКОВ також зазначив, що Партія регіонів планує для зменшення витрат скоротити кількість помічників народних депутатів з 4 до 2.

Натомість Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що передбачається дозволити партіям збільшити свої фонди з метою виплати додаткової матеріальної винагороди депутатам, але лише за реально виконану ними роботу.